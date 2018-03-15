ABD’ye balık ihracatı 50 milyon dolara koşuyor

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, bu yıl ABD pazarındaki ihracat artışının geçen yılların çok üzerinde olacağını söyledi.

ABD’ye ihracatını her geçen yıl yükselten Türk su ürünleri sektörü, 2018 yılında da artışın devam edeceği görüşünde. ABD’nin Boston kentinde 11-13 Mart tarihleri arasında düzenlenen Seafood Expo North America (SENA) Fuarı’nda Türk su ürünlerinin gördüğü ilginin, gelecek için bu pazarda ümitleri artırdığını belirten İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, bu yıl ABD pazarındaki ihracat artışının geçen yılların çok üzerinde olacağını söyledi.

10 yılda ihracatı 10 kat artıracaklar

2008 yılında yaklaşık 5 milyon dolar olan ABD’ye su ürünleri ihracatının, yapılan tanıtım çalışmaları sonucunda; 2015 yılında 24 milyon dolara, 2016’da 27 milyon dolara, 2017 yılında ise 36 milyon dolara çıktığını ifade eden Sagun, 2018 yılının ilk iki ayında gerçekleştirilen ihracatın ise 7 milyon dolar olduğunu bildirdi. Sagun, iki aylık rakama bakıldığında ihracatta yıl sonunda 50 milyon doları rahatlıkla aşabileceklerinin ortaya çıktığını bildirdi.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin milli katılım organizasyonuyla Türkiye’nin önde gelen firmalarından Grup Sagun, Kılıç Deniz Ürünleri, Kopuzmar Su Ürünleri/Luckyfish, Rdm Gıda, Gümüşdoğa Su Ürünleri, Sastaş A.Ş. ve Nordzee Su Ürünleri’nin fuara katıldığına bildiren Sagun, “Bu yıl Turkish Seafood - Dreamland of Seafood konseptiyle fuarda yer aldık. İhracatımızda olduğu gibi fuardaki gücümüzü de her geçen yıl artırıyoruz. Öyle ki bu yıl Türkiye fuarda en büyük ikinci ülkesi olmayı başardı. Her yerde Türk ürünleri tanıtıldı” dedi.