ABD'ye bir haftada 2 not verildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Rıza Sarraf'ın durumunu öğrenmek için ABD'ye iki kez nota verdik. İlk notaya cevap gelmeyince ikincisini verdik, cevap geldi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iş adamı Rıza Sarraf hakkında Türkiye'nin ABD'ye verdiği notayla ilgili olarak, daha önce nota verildiğini, cevap gelmeyince tekrar notayla sorulduğunu belirtti.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE SORULARI CEVAPLADI

Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Bütçesi'nin görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Sarraf'ın durumuna ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

ABD'YE BİR HAFTA İÇİNDE 2 KEZ NOTA VERİLMİŞ

"Avukatlarının ulaşamadığı bilgileri çıkınca, gazetelere de yansıdı, 6 gün sonra değil. Biz aynı gün de yazılı bir notayla sorduk, 'Bu bizim vatandaşımızdır ve böyle haberler var. Bunun durumu nedir?' Aradan 3-4 gün geçti. ABD'den herhangi bir ses çıkmadı. Dün itibarıyla arkadaşlarımız tekrar bir notayla, 'Biz şu tarihli bir notayla sorduk ama sizden dönüş olmadı' diye sordu. Dün hem Adalet Bakanlığından hem de ABD Dışişleri Bakanlığından Büyükelçiliğimize dönüşler olmuş. 'Başka bir yerde. Sağlığı da iyi, güvende, bir sorun yok' diye genel bir cevap verilmiş. Olayın özü budur."

"VATANDAŞLARIMIZIN HAKLARINI HER ZAMAN ARARIZ"

Bakanlığının konsolosluk işlerinde, hukuki süreçte ya da cezai konularda Türk vatandaşlarının bulunduğu ülkeye yazılı olarak bildirdiğini ya da sorduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Biz vatandaşlarımızın haklarını, hukukunu da her zaman ararız." diye konuştu.