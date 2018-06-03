ABD’ye karşı birleştiler

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ithal çelik ve alüminyuma yönelik yeni gümrük vergisi uygulamaları, G7 üyesi ülkelerden de tepki gördü.

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip gelişmiş 7 ülkeden oluşan G7 Grubu’nun, Kanada’nın British Columbia eyaletine bağlı Whistler şehrinde 3 gün süren Maliye Bakanları Toplantısı sona erdi. Toplantıya başkanlık eden Kanada Maliye Bakanı Bill Morneau yaptığı açıklamada, grubun ABD dışındaki altı üyesi ile AB temsilcisinin, Trump’ın ABD ticaret eylemleri konusundaki uygulamalarından “endişe ve hayal kırıklığı” duyduğunu açıkladı. Bakan Morneau, açıkladığı toplantı ortak bildirisinde grubun altı üyesi ile Avrupa Birliği’nin ABD’nin yeni gümrük tarifelerine karşı birleştiğini belirtti. Washington’a çağrıda bulunarak, tarifelerin uygulanmasını geri çekmesini isteyen Bill Morneau, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’den de 8-9 Haziran tarihleri arasında Kanada’da yapılacak olan G7 Liderler Zirvesi’nden önce mesajlarını Başkan Trump’a iletmesini istedi.

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