ABD'ye ''veto'' tepkisi

Filistin Ulusal Meclisi Başkanı Selim ez-Zanun, Filistin halkının korunmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısını veto eden ABD'ye tepki gösterdi.

Zanun, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Filistin halkı için koruma talep eden BMGK tasarısını veto ederek İsrail'in işlediği suçlara ortak olduğunu belirtti. ABD, BMGK'nin geçici üyelerinden Kuveyt'in sunduğu tasarıyı dünkü oylamada veto etmişti. Tasarıya, Kuveyt, Bolivya, Çin, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Fransa, Kazakistan, Peru, İsveç ve Rusya destek vermiş, konseyin daimi üyelerinden İngiltere ile geçici üyelerinden Polonya, Hollanda ve Etiyopya ise çekimser kalmıştı. Ayrıca ABD, Filistin halkı için koruma talep eden tasarıyı veto ettikten sonra, Hamas'ın kınanmasını istediği karşı tasarısını oylamaya sunmuştu. Tasarı, gerekli 9 oya ulaşılamadığı için kabul edilmemişti. Tasarıya ABD sadece kendisi destek vermiş, Rusya, Kuveyt ve Bolivya karşı çıkmış, 11 ülke ise çekimser kalmıştı. AA

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