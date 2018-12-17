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17 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

ABD'yi alarma geçiren yeni ''salgın''

17 Aralık 2018, Pazartesi 11:32
ABD'de ateşli silah kaynaklı ölümlerin son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığı bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine dayandırılarak yürütülen araştırmada, ülkede 2017'de yaklaşık 40 bin kişinin ateşli silah kullanımı nedeniyle öldüğü bu rakamın son 40 yılın en üst seviyesinde olduğu ifade edildi.

Ülkede geçen yıl 39 bin 773 kişinin silah kullanımı nedeniyle öldüğü belirtilen araştırmada, bu kişilerden 23 bin 854'ünün ise silahla intihar sonucu öldüğü bildirildi. İntihar oranının da son 18 yılın en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekildi.

Silah kullanımı nedeniyle ölenlerin oranı 1999'da her 100 bin kişide 10,3 iken bu rakam 2017'de her 100 bin kişide 12'ye yükseldi.

Silah kullanarak intihar edenlerin oranı ise 1999'da her 100 bin kişide 6 iken 2017'de 6,9'a çıktı.

Silah Şiddetine Karşı Eğitim Fonu Halk Sağlığı Araştırmaları Direktörü Adelyn Allchin yaptığı yazılı açıklamada, silah şiddeti nedeniyle geçen yıl her gün yaklaşık 109 kişinin öldüğünü belirterek, "Bir halk sağlığı salgını olan silah şiddetine acilen çözüm bulunması gerekiyor. Bu konuyla ilgili hemen harekete geçerek, silah alımlarına bazı müdahalelerde bulunmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: abd, silah, şiddet
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