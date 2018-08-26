'ABD yönetimi Filistinlilerin dönüş hakkını ellerinden alacak'

ABD yönetiminin, gelecek ay başında Filistinlilerin dönüş hakkını ellerinden alacak bazı adımlar atacağı iddia edildi.

İsrail Kanal 2 Televizyonunun iddiasına göre, Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, Filistinli mültecilerin sayısını, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) ifade ettiği gibi 5 milyon değil sadece yarım milyon (sadece 1948'de Siyonist çeteler tarafından tehcir edilen Filistinlilerin mülteci olarak tanınması) kabul edecek.

Kanal haberinde ayrıca Trump yönetiminin, "bazı bölgelerde UNRWA'nın finansmanının tamamen durdurulması ve mülteci vasfının babadan oğula geçmesini engelleyecek yeni hukuki bir formül bulunması" gibi bir dizi tedbir alacağını öne sürdü.

Söz konusu adımların gelecek haftadan itibaren hayata geçirilmeye başlayacağı iddia edilen haberde, bazı İsrailli yetkililerin bu durumdan haberdar olduğu ve bunu "tarihi" olarak nitelendirdikleri belirtildi.

Haberde, söz konusu adımların öncelikli olarak UNRWA'yı hedef aldığı ve Filistinli mültecilerin sorumluluğunun Filistin yönetimine devredilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Trump'ın UNRWA'nın ismini değiştirmeye çalıştığı ve ABD yönetiminin, kuruluşun Batı Şeria'daki finansmanını tamamen durduracağı savunuldu.

UNRWA, BM Genel Kurulu tarafından 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.

Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.

BM Genel Kurulu'nun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

ABD yönetimi dün, Filistin'e yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başka yerlere kaydırılacağını duyurmuştu.