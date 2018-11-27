ABD, YPG ile gözleyecek

Londra’da yayımlanan Eş Şark El Avsat’ın İbrahim Hamidi imzalı haberi, ABD’nin 30 bin DSG üyesine 1 yıllık askerî eğitim vermek için anlaşma yaptığı, bunların halihazırda IŞİD’le savaşan 60 bin DSG üyesini takviye edeceği belirtildi.

Haberde DSG’nin IŞİD’le savaşın yanı sıra İran güçlerinin kuşatılıp Suriye’den çıkarılmasıyla görevlendirileceği istihbaratının yanı sıra bir iddiaya daha yer verildi. Eş Şark El Avsat’a konuşan YPG/DSG kaynakları, gözlem noktalarında ABD askeriyle birlikte DSG mensuplarının da bulunacağını söyledi. Erbil merkezli K24’e konuşan YPG Sözcüsü Nuri Mahmud da ABD’nin kuracağı gözlem noktalarında ABD askeriyle birlikte YPG’nin olacağını söyledi. Mahmud şu iddiada bulundu; “Biz IŞİD’e karşı operasyon düzenlendiğimizde Türkiye de bize karşı saldırı düzenledi. Bu yüzden IŞİD’e karşı saldırılarımızı iki kez durdurduk. Bizim operasyonlarımız kesintiye uğramasın diye ABD bu gözlem noktalarını kuruyor.” Eş Şark El Avsat’a konuşan YPG kaynağı şunları söyledi; “IŞİD’e karşı Suriyeli müttefiklerinin arkasını kollamak için ABD, Türkiye sınırında Tel Abyad’da üç, Kobani’de iki gözlem noktası kurmaya başladı. Bu beş gözlem noktasını yine Türkiye sınırındaki Rasulayn, Amuda, Derbassiyah’da kurulacak gözlem noktaları izleyecek.”

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