ABD YPG’yi polis yapacak

Suriye’de IŞİD’in geri gelmesine engel olacak ve yerel halktan oluşacak polis gücüne ihtiyaç olduğunu söyleyen ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, YPG’yi silahlandırmaktan çok bölgede bu yönde değerlendirecekleri yönünde ifadeler kullandı.

“YPG polis gücü olarak desteklenecek” diyen ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Ortadoğu’da 4 ülkeyi kapsayacak 5 günlük ziyaretinin öncesinde YPG’ye silah gönderilmesine değindi. Mattis, ABD’nin Suriye’deki askeri gücünün oluşumunu Cenevre’de devam eden görüşmeleri destekleyecek şekilde değiştireceklerini, YPG’ye silah desteğiyle ilgili sürecin de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine paralel olarak işleyeceğini açıkladı. Trump’ın açıkladığı çizgide ilerleyeceklerini belirten Mattis, “Suriye Demokratik Güçleri’ni (PYD/YPG) silahlandırmaktan çok mevzi kaybetmemeye odaklanacağız. YPG ‘polis gücü’ olarak desteklenecek.” ifadelerini kullandı. AA

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