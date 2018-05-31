"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Abdelkader Ghedir'in davasında Fransa'ya rekor ceza

31 Mayıs 2018, Perşembe 23:34
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2004'te polis tarafından yakalandığı sırada şiddete uğrayan ve haftalarca süren koma halinin ardından yüzde 85 sakat kalan Abdelkader Ghedir olayında Fransa'yı suçlu bularak 6,5 milyon avro tazminata mahkum etti.

Le Parisien gazetesinde yer alan haberde, Fransa'da büyük yankı uyandıran kararın, 15 Şubat'ta alındığı ve 15 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.

Haberde, AİHM tarihinde görülmemiş bir oranda tazminata hükmedilen olayın 2004'te Paris yakınlarındaki Villeparisis-Mitry-le-Neuf banliyösünün tren istasyonunda meydana geldiği belirtildi. İstasyon görevlilerinin trenleri taşladığından şüphelendikleri 21 yaşındaki Ghedir'i yakalayarak polise teslim ettiği kaydedildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Ghedir'in bu sırada aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, haftalar süren komadan çıktığında vücudunun yüzde 85'ini kullanamaz hale geldiği hatırlatıldı.

Fransa'da o dönemde büyük tepkilere neden olan ve polis şiddeti tartışmalarını alevlendiren olaydan sonra bilirkişi raporu hazırlanmış, olay yerinde yapılan tatbikat sonrası Meaux Mahkemesi takipsizlik kararı vermişti. Ghedir'in avukatlarının temyiz başvurusu önce Paris Temyiz Mahkemesi, ardından da Fransız Yargıtayı tarafından reddedilmişti.

Ghedir'in avukatları, "Genel olarak AİHM tarafından bireysel başvurularda tazminat miktarlarının 100 bin avroyu geçmediğini, mağdurun 24 saat gözetimde tutulduğu evinde ve bir klinikte yaşamını sürdüren neredeyse tüm yetilerini kaybetmiş biri olarak görüldüğü ve AİHM'in bunu göz önünde tutarak, rekor derecede yüksek bir tazminata karar verdiğini" açıkladı.

Avukat Alex Ursulet, Fransız hükümetinin tazminat pazarlığı yaptığını kaydederek, "Bu hukuki bir skandal. Hükümet tarafından insanlık dışı ve utanç verici bir müzakere yürütüldü." şeklinde tepki gösterdi.

AA

Etiketler: aihm, fransa, ceza
Okunma Sayısı: 702
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Abdurrahman KOÇAK

    1.6.2018 10:28:41

    İşte bunun için Türkiye AB ye girmelidir.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

Ne kadar demokrasi, o kadar para

Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

Minaresi tahtadan...

Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

‘Adalet yoksa zulüm vardır’

Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

'10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

559. maçına çıkan Türkiye'nin rakibi Tunus

''Bence Trump, yanlış düşünüyor''

Aksa'ya giden zorlu 'namaz' yolculuğu...

Bu yıl ilk kez uygulanacak sınav, yarın başlayacak

İspanya'da Rajoy hükümeti düştü

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
Kâzım GÜLEÇYÜZ

2002’nin 2018 izdüşümü
M. Latif SALİHOĞLU

‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
Genel

Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
Genel

Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
Serdar Ahlatcı

Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
Cevher İLHAN

“ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
Faruk ÇAKIR

Ekmek yok, silâh verelim!
Süleyman KÖSMENE

Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
İbrahim ERSOYLU

Diyanet, cemaat ve tarikatlar

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.