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20 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'Abluka sürerse Gazze patlayacak'

19 Şubat 2019, Salı 20:00
Hamas yöneticilerinden Hammad "İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı devam ettirmesi halinde Gazze'nin patlayacağı uyarısında bulunuyoruz." dedi.

Hamas yöneticilerinden Fethi Hammad, İsrail'in ablukayı kaldırmaması halinde Gazze Şeridi'nde durumun kontrolden çıkacağı uyarısı yaptı.

Gazze'nin kuzeyinde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterisinde konuşan Hammad, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı devam ettirmesi halinde Gazze'nin patlayacağı uyarısında bulunuyoruz." dedi.

Ablukaya karşı mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Hammad, "Eğer İsrail aklını başına almaz ve anlaşmaları uygulamazsa sınırı geçeceğiz. Sabrımız tükendi. Gazze sınırındaki gece gösterileri, yanan balonlar ve (sınırdaki) telleri kesme gibi sert araçlar tırmanışta." diye konuştu.

Hammad, İsrail ile normalleşmenin Filistin davasının tasfiye edilmesi anlamına geldiğini, ancak kendilerinin kimseye boyun eğmeden Filistin topraklarında kalmaya devam edeceğini dile getirdi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

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Gazze sınırında 20 Filistinliyi yaraladı

Gazze Şeridi'nde ablukanın kaldırılması için düzenlenen gösteride İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 20 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, ablukanın kaldırılması için Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gösteri düzenleyenlere ateş açtığını ve 20 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından bu akşam Gazze'nin kuzey deniz sınırına doğru protesto yürüyüşü düzenlenmişti.

Filistin bayrakları ve İsrail'in şehit ettiği Filistinlilerin fotoğraflarını taşıyan göstericilere, içinde onlarca Filistinlinin bulunduğu tekneler de denizden destek vermişti.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

AA

Etiketler: filistin, hamas, gazze
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