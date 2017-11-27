Abluka Yemen'i susuz bıraktı

İnsani yardım kuruluşu Oxfam, Suudi Arabistan’ın Yemen’e uyguladığı ablukayı yakın bir zamanda kaldırmaması halinde ülkedeki her beş kişiden dördünün temiz suya erişiminin bulunmayacağı uyarısında bulundu.

İnsanÎ yardım kuruluşu Oxfam, Suudi Arabistan’ın Yemen’e uyguladığı ablukayı yakın bir zamanda kaldırmaması halinde ülkedeki her beş kişiden dördünün temiz suya erişiminin bulunmayacağı konusunda uyardı. Yardım kuruluşu Oxfam, Yemen’de devam eden abluka nedeniyle sekiz milyon insanın önümüzdeki günlerde temiz sudan mahrum kalabileceği konusunda uyarıda ve ablukanın kaldırılmasını istedi. Üç haftadır Suudi Arabistan’ın Yemen’e uyguladığı yardım ablukası sebebiyle ülkede yakıtın azaldığını belirten Oxfam, bunun önümüzdeki günlerde sekiz milyon insanı etkileyecek temiz suya erişim sıkıntısı yaratacağını aktardı. Yemen’de temiz su pompa istasyonlarının çalışabilmesi için yakıta ihtiyaç duyuluyor.

KOLERANIN YAYILMASINDAN KORKULUYOR

Yemen’de halihazırda şebeke suyuna erişimi olmayan 16 milyon insan bulunuyor. Yakıtın bitmesi sebebiyle sekiz milyon insan daha akan temiz suya erişemezse ülkede her beş insandan dördünün temiz suya erişim imkânı kalmayacak. Böyle bir durumda Nisan ayından bu yana kaydedilen 950 bin kolera vak’ası sayısının hızlı bir şekilde tekrar artacağından korkuluyor. Bu yıl içinde Yemen’de sadece kolera dolayısıyla 2 bin 100 kişi öldü.