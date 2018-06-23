"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Acil insani yardım gerekiyor: Dera'da 'felaket bölgesi' ilanı...

23 Haziran 2018, Cumartesi 17:30
Suriye'nin güneyindeki Dera'da muhaliflere bağlı olan İl Meclisi, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarına maruz kalan belde ve köyleri 'felaket bölgesi' ilan ederek, bölge halkı için acil insani yardım çağrısı yaptı.

Dera İl Meclisi, dört gündür devam eden saldırıların ardından bölgedeki insani duruma ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden yazılı açıklama yaptı.

Dera'nın doğu kırsalındaki beldelere yoğun saldırılar yüzünden toplu göç başladığına vurgu yapan İl Meclisi, 50 binden fazla kişinin saldırılardan kaçarak göç etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Göç edilen bölgelerde barınma sorunu yaşandığına dikkatin çekildiği açıklamada, "Dera İl Meclisi olarak Dera ilinin doğu kırsalındaki köy ve beldelerini 'felaket bölgesi' olarak ilan ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dera İl Meclisi, sivil toplum kuruluşlarının bir an önce harekete geçmeleri ve sivillere yardım etmeleri çağrısı yaptı.

Esed rejimi ve destekçileri, 20 Haziran'da ülkenin güneyinde Dera ilinin kuzey ve doğu kırsalında muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere geniş çaplı operasyon başlatmıştı. Saldırılar sonucu on binlerce sivil, ülkenin güneyindeki Ürdün ve İsrail işgalindeki Golan Tepeleri sınır hattı yakınındaki bölgelere göç ediyor.

Dera, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu dört gerginliği azaltma bölgesinden biriydi.

Rusya ve ABD, iki ay sonra Dera'yı bu kapsamdan çıkararak ayrı bir güvenli bölge ilan etmişti.

Ardından ABD, bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için Dera'ya çarşamba günü operasyon başlatmıştı.

AA

Etiketler: suriye, dera
Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dikkat: Seçim yasakları başladı!

    415 uluslararası gözlemci 24 Haziran seçimlerini izleyecek

    Yedi gollü maçta kazanan Belçika oldu

    Acil insani yardım gerekiyor: Dera'da 'felaket bölgesi' ilanı...

    Muharrem İnce: Gözler, sözler, meydanlar, sokaklar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

    Gerekçe "yanan uçurtma" ve "balonlar"

    24 Haziran seçimlerinde ilk kez yapılacak uygulamalar

    OHAL'in Türkiye ekonomisine etkisi olumsuz

    Batılı uzmanlar: Türkiye'nin Avrupa ile ilişkileri fotoğraf karelerinde kaldı

    Filistin yolcusu Ladraa, Lübnan'da

    YSK sandık görevlilerini kısa mesaj ile bilgilendirdi

    Meteoroloji, Marmara'yı uyardı!

    Dünya Kupası heyecanı 3 maçla devam ediyor

    'Aferin minibüs'

    Akşener: Ya demokrasiden yana karar alınacak ya da 'Padişahım çok yaşa' sistemine karar verilecek

    Van'daki deprem kısa süreli paniğe sebep oldu

    Akşener: Haram lokmaları çıkartmak, boynumuzun borcudur

    ABD Güney Kore ile yapacağı tatbikatları askıya aldı

    DP Lideri Gültekin Uysal: Artık iyi bir alternatifiniz var

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    OHAL itirafı
    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçime bir gün kala
    Genel

    Sandıkta nasıl oy kullanacağız?
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Sâdık ahmak’ siyasiler
    Ahmet BATTAL

    Korkma, demokrasi nöbetini sandıkta da tut!
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan aklının çözemediği hikmetler
    Cevher İLHAN

    “Felâket şey” kimin eseri?
    Ali FERŞADOĞLU

    Müceddidi dinlemek şart mıdır?
    Yasemin YAŞAR

    Tek adam kültü: Seküler tek adamdan muhafazakâr tek adama

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.