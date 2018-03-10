"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Acilen harekete geçme çağrısı: Gazze, İsrail ablukası nedeniyle çöküyor

10 Mart 2018, Cumartesi 23:34
Filistin İş Adamları Derneği Başkanı Ali el-Hayık, Gazze'de alım gücünün yüzde 60'tan fazla azaldığını belirtti.

Hayık, yazılı açıklamasında, "Ekonomik göstergeler, Gazze sakinlerinin, zor yaşam koşullarına önümüzdeki aylarda tahammül edemeyeceği yönünde. Gazze'de hayatın çeşitli alanlarında tam bir çökme söz konusu." ifadesini kullandı.

Gazze'deki yoksulluğun yüzde 80'e, işsizliğin yüzde 50'ye yükseldiğini vurgulayan Hayık, alım gücünün de yüzde 60'tan fazla azaldığını kaydetti.

Ekonomik durumun kötü olmasının, Gazzelileri temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yasa dışı yöntemlere sevk edebileceğine işaret eden Hayık, iş fırsatlarının bulunmadığını, kamu ve özel sektörün daha fazla işçi istihdam edemediğini, iş adamlarının yeni kalkınma projelerine yatırım yapamadığını belirtti.

İsrail ablukası nedeniyle yeni krizler çıktığına dikkat çeken Hayık, uluslararası topluma Gazze'ye ekonomik kalkınma yardımı sunmak için "acilen harekete geçme" çağrısında bulundu.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.

AA

Etiketler: filistin, gazze
Okunma Sayısı: 278
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hatay'dan acı haber!

    Küstah siyoniste büyük tepki!

    Ankara’yı Yeni Asya’yla donattık

    “Türk milleti Müslümandır ve Müslüman kalacaktır”

    İstanbul'da ''sis'' zamanı...

    Acilen harekete geçme çağrısı: Gazze, İsrail ablukası nedeniyle çöküyor

    ''Bu gayrimeşru adımı reddediyoruz''

    Bir Filistinli genç daha İsrail askerleri tarafından katledildi

    Duygulu anlar yaşandı: Afrin şehitleri için hatimler ve dualar...

    Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni de mağlup etti

    Bir oto yıkamacının bahçesinde yapılan 'kaçak kazı'da bulundu...

    Karamollaoğlu: Ben deli miyim

    Kar altında 'dayanıklılığı' test edildi

    'Yaralanan 117 asker görevlerine döndü'

    Kenya'da rahatsızlandı

    TSK: 18 terörist etkisiz hale getirildi

    Erdoğan: Niye gelmiyorsun? Neden? İsim mi açıklayacağım?

    ABD'nin 'Gazze toplantısı' davetini reddettiler

    Avrupa Birliği: Endişeliyiz

    Devletten 140 milyar lira alacağımız var

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hatay'dan acı haber!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Risale-i Nur ve hanımlar
    ZÜBEYDE MERYEM ŞAKAR

    Hayat boyu sürecek bir imtihan
    Genel

    Küstah siyoniste büyük tepki!
    Fethiye Songül Akay

    Kazanmak veya kaybetmek dâvâsı
    İslam YAŞAR

    “Türk milleti Müslümandır ve Müslüman kalacaktır”
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân’ın kanunları ezelden geldiğinden, ebede gidecektir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Erkam Yıldırım

    Dağların çiçeği ol
    Faruk ÇAKIR

    Yerli mobilyadan ne haber?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.