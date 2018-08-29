Adalet Bakanı Gül Çin'li mevkidaşı Cınghua ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çin Halk Cumhuriyeti Adalet Bakanı Fu Cınghua ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Çin Halk Cumhuriyeti Adalet Bakanı Fu Cınghua ile görüştü. Bakanlık'ta basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek de hazır bulundu. AA

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