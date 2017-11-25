Aday listesini Belçika'da açıkladı

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, Belçika'nın Brugge kentindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla, özerk yönetimde 21 Aralık'ta yapılacak erken seçim için aday listesini açıkladı. Hakkında Avrupa Tutuklama ve İade Emri talebi olan Puigdemont'a yaklaşık 90 aday eşlik etti.

Puigdemont'un en başta yer aldığı listenin ayrılıkçılar ve görevden alınan eski hükümet görevlilerinden oluştuğu görüldü. Eski Katalan lider Puigdemont, açıklamasında, "Katalanlar olarak bağımsız devlet kurma yeterliliğine sahip olduğumuzu dünyaya gösterdik. 21 Aralık'ta bunu teyit etmeliyiz." dedi. Süreç Geçen ay tek taraflı bağımsızlık ilan eden Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, merkezi hükümetin uyguladığı anayasanın 155. maddesi gereği feshedilip yerel hükümetin yetkileri merkeze devredilmiş ve 21 Aralık'ta erken yerel seçime gitme kararı alınmıştı. Devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla suçlanan üst düzey 20 ayrılıkçı Katalan siyasetçiden 5'i şartlı, 2'si şartsız serbest bırakılmış, 8'i tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Brüksel'e kaçan eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont ile 4 eski bakan hakkında da Avrupa Tutuklama ve İade Emri çıkarılmıştı. İspanya Ulusal Mahkemesi, bu kişiler hakkında Avrupa çapında tutuklama kararını resmi olarak Belçika'ya iletmişti. Belçika Federal Savcılığı tarafından atanan soruşturma hakimi ise 6 Kasım'da söz konusu kişiler hakkında şartlı serbest bırakma kararı almıştı. AA

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