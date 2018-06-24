''Adil olun''

Hamas Sözcüsü Berhum, BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov'un BMGK'de Gazze Şeridi'nin durumuna ilişkin yaptığı son konuşmanın tamamen İsrail yanlısı olduğunu ifade etti.

Hamas, Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov'un İsrail yanlısı tutumundan vazgeçerek Filistin halkına karşı adil olmasını istedi. Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yazılı açıklamasında, Mladenov'un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze Şeridi'nin durumuna ilişkin yaptığı son konuşmanın tamamen İsrail yanlısı olduğunu ifade etti. Berhum, uluslararası hukukun temsilcisi olması gereken Mladenov'un Gazze'deki durumu aktarırken uluslararası hukuku çoğunlukla gözardı ettiğine dikkati çekti. Uluslararası hukukun işgal altındaki halklara gösteri ve ifade hakkının yanı sıra işgale karşı direnme hakkı da verdiğini hatırlatan Berhum, "Mladenov'un duruşu Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü görevini yerine getirmesine izin vermiyor." değerlendirmesinde bulundu. İşgal devleti İsrail'in her gün savaş suçu veya insanlığa karşı işlenen suç niteliğinde saldırılarda bulunduğunu, bunların başında da 12 yıldır Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın geldiğini kaydeden Berhum, Mladenov'dan Filistin halkı ve işgal kurbanlarına karşı adaletli olmaya çalışmasını istedi. Mladenov, salı günü BMGK'de yaptığı konuşmada, Gazze'de roket saldırıları da dahil olmak üzere şiddetin seviyesinin yükseldiğini belirterek, Hamas ve bazı yapıların şiddeti teşvik ettiğini ileri sürmüştü. AA

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