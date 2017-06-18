Afgan asker ABD askerlerini yaraladı

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Dehdadi bölgesinde konuşlu askeri birlikte bir komandonun, kendilerini eğiten ABD askerlerinin üzerine ateş açması sonucu 7 Amerikan askerinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, konunun ayrıntılı olarak soruşturulduğu aktarıldı. ABD'nin Afganistan'da birlikte çalıştığı Afgan ordusu içerisinde Amerikalı askerlere yönelik saldırılar son dönemde sıklıkla görülüyor. Bir hafta önce de ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde 3 Amerikan askeri, bir Afgan askeri tarafından öldürülmüştü. AA

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