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19 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Afganistan Cumhurbaşkanı: Barış görüşmelerine hazırız

19 Kasım 2018, Pazartesi 17:58
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkesinin Taliban ile barış görüşmelerine hazır olduğunu söyledi.

 

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ı Başkanlık Sarayı'nda kabul eden Gani, görüşmede Afganistan halkının her şeyden daha çok barış istediğini söyledi.

Afganistan'ın Taliban ile barış görüşmeleri için hazır olduğunu ifade eden Gani, hükümetin de bu konuda kararlılığını ilan ettiğini belirtti.

Gani, "Son bir haftadır uzlaşı komisyonunun kurulması için liderler ve etnik grup temsilcileriyle yaptığım görüşmelerde herkes barış görüşmelerinin acilen başlamasını istedi." dedi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Gani'ye Taliban temsilcileriyle Katar'da yaptığı görüşmelerle ilgili bilgi verdi.

ABD'nin, Afganistan hükümeti ile Taliban arasında barış görüşmelerinin başlaması için çabalarının devam ettiğini aktaran Halilzad, barış görüşmelerinin başlaması noktasında her zamankinden daha çok zemin oluştuğunun altını çizdi.

ABD'nin Afganistan'ın dostu ve stratejik ortağı olduğunu vurgulayan Halilzad, her konuda desteğe hazır olduklarını yineledi.

Halilzad, barış görüşmeleri çerçevesinde geçtiğimiz günlerde Katar'da Taliban ile gerçekleştirdiği 3 günlük görüşmelerin ardından başkent Kabil'de dün akşam düzenlediği basın toplantısında, "Afganistan'da 20 Nisan 2019'da yapılacak yerel seçimlere kadar barış konusunda anlaşmayı umut ediyoruz. Bütün ilgili taraflarla ve tüm Afganlı gruplarla görüşüyorum. Uzlaşma ve barış için fırsat olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

AA

Etiketler: Afganistan, Taliban, ABD
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