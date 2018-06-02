Afganistan'da 17 DAEŞ'li düzenlenen operasyonla öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hasaki Mine ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 17 terörist öldürüldü.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hasaki Mine ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 17 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi. Nangarhar Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçede havadan ve karadan yürütülen operasyonda 17 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü belirtildi. Operasyonda ayrıca bir sivilin öldüğüi, 5 sivilin de yaralandığı kaydedildi. AA

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