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18 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Afganistan'da 17 yıldır süren savaş sona erecek mi?

18 Aralık 2018, Salı 14:23
Afganistan'da 17 yıldır süren savaşı sona erdirmek amacıyla Taliban örgütü temsilcileriyle Amerikalı yetkililer Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) görüştü.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Taliban temsilcileriyle Amerikalı yetkililer arasında dün yapılan görüşmelere Suudi Arabistan, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) temsilcilerin de katıldığı belirtildi.

Açıklamada, görüşmelerde ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve ülkede barışın tesis edilmesinin ele alındığı kaydedildi.

Görüşmelerin devam edeceği bildirildi.

Öte yandan Afganistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Taliban ile Afganistan hükümeti arasında da barış görüşmelerinin en kısa zamanda başlayacağı açıklandı.

Açıklamada, görüşmeleri yürütecek Abdul Salam Rahimi başkanlığındaki Afgan heyetinin BAE'ye gittiği vurgulandı.

Taliban temsilcileri ve Amerikalı yetkililer ekim ayında da Katar'da bir araya gelmişti.

AA

Etiketler: afganistan
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