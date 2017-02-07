Afganistan'da Anayasa Mahkemesi'ne saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Anayasa Mahkemesi otoparkında düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nacib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzerinde bomba bulunan saldırganın, mesai saati sona erdiği için binadan çıkmakta olan mahkeme çalışanlarını hedef aldığını belirtti. Anayasa Mahkemesi otoparkında düzenlenen saldırıda 12 kişinin öldüğünü ifade eden Daniş, 10 kişinin de yaralandığını söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA

Okunma Sayısı: 105

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.