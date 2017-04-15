Afganistan'da bombalı saldırı: 11 ölü

Afganistan'ın Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 11 sivil öldü.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 11 sivilin öldüğü bildirildi. Helmand Valiliği Sözcüsü Omar Zuvak, Nava ilçesine bağlı Mulla Habaş köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti. Patlamada 11 sivilin öldüğünü ifade eden Zuvak, ölenler arasında çocukların da olduğunu söyledi. Zuvak, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu. AA

Okunma Sayısı: 111

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.