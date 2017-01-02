Afganistan'da camiye çirkin saldırı!

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Hazara Şiilerinin gittiği camiye bombalı saldırı düzenlendi.

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, yaptığı açıklamada, Herat'ın 7. Bölgesindeki İmam Bakır Camisi'nin mihrabına yerleştirilen bombanın, akşam namazı sırasında uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti. Saldırıda 6 kişinin yaralandığını ifade eden Farhad, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Saldırıyı henüz hiçbir örgüt üstlenmezken, 2 yıldır terör örgütü IŞİD'in özellikle Şiileri hedef alan saldırılarında önemli bir artış olduğu biliniyor. AA

Okunma Sayısı: 323

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.