Afganistan’da camiye intihar saldırısı

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Şii camisine yapılan intihar saldırısında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Patlamadan sonra cami dolayında silah sesleri duyuldu.

Afganistan medyasının haberlerine göre Kabil’in Daşt-i-Arçi semtindeki Al Zahra Camisi mutfağında canlı bombanın üzerindeki bombayı patlatmasının ardından, bir grup terörist camiye girmeye çalıştı. İçişleri Bakanlığı sözcüsü yerel saatle 21.00 dolaylarında meydana gelen saldırıda ikisi polis çok kişinin yaralandığını söylerken, 15 kişinin öldüğü iddia edildi. İçişleri Bakanlığı sözcüsü camiye girmeye çalışan saldırganların durdurulduğunu belirtti. DHA

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