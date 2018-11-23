Afganistan'da cuma namazına intihar saldırısı: 10 ölü

Afganistan'da Birinci Tugay Komutanlığındaki camide düzenlenen saldırıda 10 asker öldü.

Afganistan'ın Host vilayetinde bulunan Birinci Tugay Komutanlığındaki camide cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında 10 askerin öldüğü bildirildi. Açıklamada bulunan Host Valiliği Sözcüsü Taleb Mangal, saldırganın, komutanlıktaki camide cuma namazı sırasında üzerine yerleştirdiği bombayı patlattığını söyledi. Saldırıda 10 askerin öldüğünü belirten Mangal, 15 askerin de yaralandığını kaydetti. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA

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