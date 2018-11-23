"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Afganistan'da cuma namazına intihar saldırısı: 10 ölü

23 Kasım 2018, Cuma 15:34
Afganistan'da Birinci Tugay Komutanlığındaki camide düzenlenen saldırıda 10 asker öldü.

Afganistan'ın Host vilayetinde bulunan Birinci Tugay Komutanlığındaki camide cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında 10 askerin öldüğü bildirildi.

Açıklamada bulunan Host Valiliği Sözcüsü Taleb Mangal, saldırganın, komutanlıktaki camide cuma namazı sırasında üzerine yerleştirdiği bombayı patlattığını söyledi.

Saldırıda 10 askerin öldüğünü belirten Mangal, 15 askerin de yaralandığını kaydetti.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA

Etiketler: Afganistan, saldırı, cami, cuma
Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bağışıklık Sistemi Meyve ile güçlenir

    Yemenli babaların tek hayali...

    Türkiye’de en temel korku ekonomi

    300 cezaevinde 250 bin tutuklu

    Şanlıurfa Risale-i Nur’la buluştu

    BM, Kaşıkçı cinayeti için uluslararası soruşturmaya sıcak bakıyor

    Erdoğan: Orada 'Tuğla mı dizeceğiz?' diyenler var

    Suudi Arabistan'a en çok silah satan ülkeler hangileri?

    Zarif: ABD ile zaman kaybetmeye gerek yok

    'Öğretmenlerin yüzde 70'i işini kaybetme korkusu yaşıyor'

    'ABD bölgeyi terör laboratuvarına dönüştürdü'

    Trump: Meksika sınırında öldürücü güç yetkisi verdim

    İçişleri Bakanlığı yetkilileri yurt genelinde denetime çıkacak

    Batı Şeria'da İsrail provokasyonu

    Anaokulunda çocuklara kötü muamelede bulunan öğretmen görevden alındı

    Çavuşoğlu'ndan AB'ye sert gönderme: Mogherini haddini aştı

    Van'da terör barınakları imha edildi

    AB, Brexit için toplanıyor

    'AKP, yerel seçimlerde tek başına başaramaz'

    Pakistan'da medreseye bombalı saldırı: 25 ölü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu üslûpla nereye?
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yaş, kabirde azap ve boşanma hakkı üzerine
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın anlamsız AİHM tepkisi
    Genel

    Türkiye’nin demokratik olmasını istiyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk güvenliği olmayınca
    Şükrü BULUT

    Sessizce ayrılanlar
    Abdil YILDIRIM

    Her Yeni Asya okuyucusu bir Molla Kasım’dır
    Genel

    Yöneticiler adaletli olursa kalkınma olur
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cihad-ı Ekber ilânı; sonun başlangıcı - 1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.