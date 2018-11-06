Afganistan'da devlet ülkenin yarısına hakim değil

ABD'nin Afganistan'ın Yeniden Yapılanması için Özel Başmüfettişi John Sopko'nun ABD Kongresi için hazırladığı raporda, Afganistan topraklarının yaklaşık yarısının örgüt kontrolünde olduğunu belirtildi.

Afganistan'da, ABD'nin 2001 yılındaki işgalinin ardından yeniden yapılandırılan merkezi yönetimin ülke genelindeki hakimiyeti azalırken afyon üretiminde hızlı bir artış meydana geldi.

Rapora göre, ABD işgal sonrası 132 milyar dolar harcadı ancak yoksulluk sınırındaki kişi sayısı arttı. Ayrıca kuraklık yüzünden göç edenlerin oranı çatışma nedeniyle göç edenleri geçti. Afganistan'ın ithal ettiği ürünlerin başında ise buğday unu yer aldı.

Amerikan yönetiminin, 2002’den beri Afganistan'ın yeniden yapılandırılması faaliyetlerine aktardığı 132 milyar doların 83,1 milyarı güvenliğe (4,5 milyarı uyuşturucu ile mücadele), 33,7 milyar doları idare ve kalkınmaya (4,3 milyarı doları uyuşturucu ile mücadele), 3,5 milyar doları insani yardım ve 11,6 milyar doları sivil operasyonlara tahsis edildi.

Hükümet 407 ilçenin 226'sını kontrol ediyor

NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'nun verilerinin aktarıldığı rapora göre, Afgan hükümetinin kontrolünde ya da etkisindeki ilçelerin sayısı Kasım 2015'ten bu yana yüzde 16 azaldı. Taliban ve diğer örgütlerin kontrol ya da etki altında tuttuğu ilçe sayısı yüzde 5,5 arttı, ihtilaflı ilçelerin sayısı yüzde 11 yükseldi.

Afganistan'ın 407 ilçesinin 226'si devlet kontrolü altında bulunuyor. Bu ilçelerde ülke nüfusunun yüzde 65'i olan 21,7 milyon kişi yaşıyor.

Taliban ve diğer örgütlerin kontrol ya da etkisinde 49 ilçe bulunurken, asıl önemli değişim tarafların birbirine üstün gelemediği alanda yaşanıyor. İlçelerin yüzde 32,4'üne karşılık gelen 132 yerde hükümet güçleri ile örgütlerin hakimiyet mücadelesi yaşanıyor.

Rapora göre, örgütlerin ele geçirdiği topraklar genişlemiyor. Ancak hükümetin kontrolünün azaldığı, buna karşın iki tarafın birbirine üstün gelemediği alan genişliyor.

Taliban'la barış

Rapor, ABD ve Afganistan yönetimlerinin ülkede sürdürülebilir barış ve güvenliğin Taliban ile uzlaşı ve siyasi anlaşmadan geçtiğini kabul ettiğine yer verdi.

Rapora göre, Taliban'ın en güçlü olduğu vilayetler Uruzgan, Kunduz ve Helmand. Ülkedeki güvenlik olaylarının yüzde 67'si bu üç vilayette yaşandı.

Kuzeydeki güvenlik şartları ise her geçen gün kötüye gidiyor. Belh, Faryab ve Cüzcan eyaletlerindeki çatışmalar artıyor. Taliban, Faryab'da 3 ilçeyi ele geçirdi. 250'den fazla DEAŞ mensubunun Cüzcan'da hükümet güçlerine teslim olması rekabet ettiği Taliban'ın kontrolünü pekiştirdi.

Afgan güvenlik gücü sayısı azalıyor

ABD, 30 Eylül 2018 verilerine göre Afgan Ulusal Savunma Kuvvetlerine (ANDSF) 83,14 milyar dolar tahsis etti. Bu oran ABD'nin Afganistan'da 2002'den bugüne sürdürdüğü tüm yeniden yapılandırma fonlamalarının yüzde 63'üne tekabül ediyor.

Afganistan güvenlik güçleri Temmuz 2018 itibarıyla yaklaşık 312 bin kişiden oluşuyor. Bunun 194 bini ulusal orduya, 118 bini polis gücüne ait.

Geçen yıla kadar istikrarlı bir artış gösteren Afgan güvenlik personeli sayısı, son bir yılda yaklaşık 9 bin kişi azaldı.

Uyuşturucuyla mücadelede hayal kırıklığı

ABD, 2002'den Eylül 2018'e kadar uyuşturucu ile mücadele kapsamında Afganistan hükümetine günde ortalama 1,5 milyon dolar yardım ediyor. ABD, Afganistan'da 2002'den bu yana uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerine 8,8 milyar dolar tahsis etti.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisine (UNODC) göre, ülkedeki afyon çiçeği yetiştiriciliği için kullanılan araziler 2016'da 201 bin hektarken son verilerde 328 bin hektara yükseldi.

ABD'nin Afganistan'a müdahale ettiği 2002'den beri afyon üretim sahaları 4 kattan fazla genişledi.

Afganistan'da üretilen afyonun 2017'deki piyasa değeri 4,1-6,6 milyar dolar arasında tahmin ediliyor.

UNODC'ye göre afyon üretiminden elde edilen gelir, Afganistan gayrisafi yurtiçi hasılasında (GSYH) yüzde 19-32 arasında bir paya karşılık geliyor.

Ekonomi ve kuraklık darbesi

Raporda aktarılan BM rakamlarına göre, ülkedeki kuraklık bu yıl eylül ayına kadar 275 bin Afgan'ı yerinden etti. Bu sayı aynı dönemde meydana gelen çatışmalar nedeniyle göçe zorlananların sayısından 52 bin kişi daha fazla.

Mayıs 2018'de BM ülkedeki kuraklığı "son yılların en kötüsü" olarak nitelemiş ve yaklaşık 2,2 milyon Afgan'ın kuraklıktan etkilendiğini açıklamıştı.

Afganistan'da yoksulluk sınırının altında yaşayan Afganların oranı 2011-2012 döneminde yüzde 38 iken 2016-2017 döneminde yüzde 55'e yükseldi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), kuraklıkla mücadele edilen Afganistan'da 2018 için 2,3'lük ekonomik büyüme öngörüyor.