Afganistan'da haber ajansına bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir haber ajansının ofisi yakınlarında patlama meydana geldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Afgan Sesi adlı haber ajansının binası yakınlarında bir patlama meydana geldi. Patlamada en az 30 kişi hayatını kaybetti 40 kişi de yaralandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada en az 30 kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenlerin çoğunluğunun bir toplantı için bir araya gelen aktivistlerden oluştuğu belirtildi. Afganistan'da son dönemlerde yayın organlarına yönelik saldırılar düzenlenmişti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Euronews Türkçe

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