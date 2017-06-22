Afganistan'da intihar saldırısı: 30 ölü

​Afganistan'ın Helmand eyaletinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bankadan maaşını çekenlere yönelik saldırıda en az 30 kişinin öldüğü, 50'den fazla kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Afgan yetkililer bomba yüklü araçla yapılan intihar saldırısının Helmand vilayetinin başkenti Laşkargah'taki 'Yeni Kabil Bankası' şubesi önünde yaşandığını duyurdu. Helmand Hastanesi Başhekimi Mulladad Tubakar, Helmand'ın başkenti Leşkergah kentinde yerel bir banka önünde bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 30 kişinin öldüğünü, 50'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırının devlet memurları ve öğretmenlerin bankadan maaşlarını almak için beklediği sırada gerçekleştiği bildirildi. Yaralananlar arasında sivillerin yanı sıra askerlerin de olduğu ifade edildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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