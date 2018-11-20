Afganistan'da Mevlit etkinliğinde intihar saldırısı: 50 kişi öldü, 85 kişi yaralandı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Mevlit Kandili etkinliğinde düzenlenen intihar saldırısında 50 kişi öldü, 85 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mecruh, yaptığı açıklamada, Kabil Havalimanı yolu güzergahındaki Oranus Düğün Salonu'nda Mevlit Kandili töreni esnasında gerçekleştirilen intihar saldırısında 50 kişinin öldüğünü, 85 kişinin yaralandığını söyledi. Mecruh, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti. "Saldırı esnasında salonda bin kişi vardı" İçişleri Bakanlığı, saldırganın çok sayıda din aliminin katıldığı Mevlit Kandili töreninde üzerine yerleştirdiği bomba düzeneğini patlattığını açıkladı. Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Harun Çahansuri, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin saldırıyı kınadığını ve yarın için ulusal yas ilan ettiğini açıkladı. Saldırı esnasında salonda bin kişinin olduğu, salonunun camlarının kırıldığı bildirildi. Saldırıyı üstlenen olmadı Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Taliban saldırıyla bağlantılarının olmadığını açıkladı. AA

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