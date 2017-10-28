Afganistan'da NATO helikopteri düştü

Afganistan'ın Logar vilayetinde NATO birliklerine ait helikopterin düşmesi sonucu 1 Afgan askeri yaralandı.

Logar Valisi Muhammad Halim Fedai, yaptığı açıklamada, NATO helikopterinin, Hırvar ilçesinde Taliban'a yönelik hava operasyonu sırasında kalktıktan kısa süre sonra pervanesini ağaca çarparak düştüğünü belirtti. Fedai, olayda bir Afgan askerinin yaralandığını ifade etti. Taliban'dan yapılan açıklamada ise helikopterin kendileri tarafından düşürüldüğü, olayda 43 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi. AA

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