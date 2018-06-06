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6 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Afganistan'da seçim merkezinde patlama

06 Haziran 2018, Çarşamba 15:00
Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde bir seçim merkezinde yaşanan patlamada 2 kişi öldü.

Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Zabihullah Şuca, yaptığı açıklamada, Baglan'ın Hoca Daşti Elvan bölgesindeki seçim merkezine yerleştirilen bombanın, uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.

Saldırıda, Baglan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürüyle seçim merkezi sorumlusunun öldüğünü ifade eden Şuca, 2 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Seçim merkezinde seçmenler, 20 Ekim 2018'de düzenlenecek parlamento seçimleri için kayıtlarını yaptırıyor. 

AA

Etiketler: afganistan, patlama, seçim merkezi
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