Afganistan'da seçim merkezinde patlama

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde bir seçim merkezinde yaşanan patlamada 2 kişi öldü.

Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Zabihullah Şuca, yaptığı açıklamada, Baglan'ın Hoca Daşti Elvan bölgesindeki seçim merkezine yerleştirilen bombanın, uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti. Saldırıda, Baglan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürüyle seçim merkezi sorumlusunun öldüğünü ifade eden Şuca, 2 kişinin de yaralandığını söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Seçim merkezinde seçmenler, 20 Ekim 2018'de düzenlenecek parlamento seçimleri için kayıtlarını yaptırıyor. AA

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