Afganistan'da seçim merkezine saldırı: 15 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Hair Hane bölgesindeki bir seçim merkezine düzenlenen intihar saldırısında, 15 kişinin öldüğü bildirildi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Hair Hane bölgesindeki bir seçim merkezine düzenlenen intihar saldırısında, 15 kişinin öldüğü bildirildi.
İçişleri Bakanlığı yetkilisi Nasrat Rahimi, intihar eylemcisinin üzerine yerleştirdiği bombayı, Hair Hane'deki seçim merkezi girişinde infilak ettirdiğini söyledi.
Saldırıda 15 kişinin öldüğünü kaydeden Rahimi, 60 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
AA