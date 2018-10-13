Afganistan'da seçim mitinginde patlama

Afganistan'da milletvekilinin seçim mitingine düzenlenen bombalı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Rustak ilçesinde bir milletvekilinin seçim mitingine düzenlenen bombalı saldırıda 22 kişinin öldüğü bildirildi. Tahar Valiliği sözcüsü Muhammed Cevad Hicri, yaptığı açıklamada, saldırının, milletvekili adayı Nazifa Yusufi'nin seçim mitingi sırasında gerçekleştiğini söyledi. Saldırıda 22 kişinin öldğünü belirten Hicri, 36 kişinin yaralandığını aktardı. Sözcü Hicri, ölenlerin arasında 3 polis ile bir istihbaratçının da bulunduğunu kaydetti. Saldırının, motosiklete yerleştirilen bomba ile yapıldığını dile getiren Hicri, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Afganistan'da parlamento seçimleri 20 Ekim'de yapılacak. AA

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