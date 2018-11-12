Afganistan'da Taliban saldırısı: 25 ölü

Afganistan'da Taliban militanlarının Gazne vilayetinin Caguri ilçesine saldırması sonucu 10'u asker 25 kişi öldü.

Gazne Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahmad Han Sirat, Taliban militanlarının, Caguri ilçe merkezine saldırması sonucu 10 asker ve 15 sivilin öldüğünü söyledi. Saldırıda 6 asker ile 8 sivilin yaralandığını kaydeden Sirat, bölgeye çok sayıda destek gücünün gönderildiğini belirtti. Gazne İl Şura Vekili Halikdad Akbari ise saldırı sonucu 27 askerin öldüğünü ifade etti. Sivil kaybının 20'den fazla olduğunu öne süren Akbari, bölgede yeterli güvenlik görevlisinin bulunmadığını kaydetti. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 5 karakolun kontrolünün sağlandığı, 22 askerin öldürüldüğü iddia edildi. AA

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