Afganistan'da televizyon kanalına saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan özel bir televizyon kanalına saldırı düzenlendi. İçeride çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir özel televizyon kanalına yönelik saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacib Daniş, yaptığı açıklamada, saldırganların 3 kişi olduğunu, birinin öldürüldüğünü ve diğer ikisinin televizyon binasına girdiğini söyledi. Bölgedeki bir polis yetkilisi de saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişinin öldüğünü 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Taliban saldırıyla herhangi bir bağlantılarının olmadığını iddia etti. AA

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