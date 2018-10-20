Afganistan'da vatandaşlar sandık başında

Afganistan'da milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Afganistan'da seçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren seçim merkezlerine giderek milli mecliste kendilerini temsil edecek kişileri belirlemek için tercihlerini yapıyor. Kayıtlı 8 milyon 800 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 2 bin 558 milletvekili adayı yarışıyor. Öte yandan ülkede, Taliban teröristlerinin tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Oy verme işleminin sona ermesiyle mühürlenecek sandıklar daha sonra sayım merkezine getirilecek. Gani'den oy kullanma çağrısı Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Kabil'deki seçim merkezinde oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçmenleri ülkenin geleceği için oy kullanmaya çağırdı. Gani, güvenlik nedeniyle seçimin ertelendiği Kandahar vilayetinde de bir hafta sonra seçim yapılacağını belirtti. AA

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