Afganistan'da yine intihar saldırısı!

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde düzenlenen intihar saldırısında 6 kişinin öldüğü bildirildi.
Afganistan Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin motosiklete yerleştirdiği bombayı, Celalabad'ın birinci bölgesinde patlattığını söyledi.
Saldırıda 6 sivilin öldüğünü ifade eden Hogyani, 13 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Celalabad kentinde dün peş peşe meydana gelen 3 patlamada 2 kişi ölmüştü.
AA