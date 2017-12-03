Afganistan'da yine intihar saldırısı!

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde düzenlenen intihar saldırısında 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin motosiklete yerleştirdiği bombayı, Celalabad'ın birinci bölgesinde patlattığını söyledi. Saldırıda 6 sivilin öldüğünü ifade eden Hogyani, 13 kişinin yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Celalabad kentinde dün peş peşe meydana gelen 3 patlamada 2 kişi ölmüştü. AA

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