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21 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

Afganistan'da yine kan aktı

21 Ekim 2018, Pazar 12:32
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 11 sivil öldü.

Afganistan terör saldırılarının gölgesinde sandık başında

Afganistan Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Maklani bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.

 

Patlamada, 11 sivilin öldüğünü kaydeden Hogyani, olayın sivillerin, araçla Dere-i Momand bölgesinden Celalabad'e gelirken yaşandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA

Etiketler: afganistan, terör saldırısı
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