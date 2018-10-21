Afganistan'da yine kan aktı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 11 sivil öldü.

Afganistan terör saldırılarının gölgesinde sandık başında Afganistan Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Maklani bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti. Patlamada, 11 sivilin öldüğünü kaydeden Hogyani, olayın sivillerin, araçla Dere-i Momand bölgesinden Celalabad'e gelirken yaşandığını söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA

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