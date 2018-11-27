Afganistan'daki bombalı saldırıda 3 ABD askeri öldü

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan ABD askerlerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 3 asker öldü.

Afganistan'ın Gazne vilayetinde NATO bünyesinde görev yapan ABD askerlerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 3 askerin öldüğü bildirildi. Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, Gazne merkezi yakınlarında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 ABD askerinin öldüğü bildirildi. Saldırıda 3 askerin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Askerlerin kimliklerinin 24 saate kadar açıklanmayacağı belirtildi. Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi. Afganistan'da 14 bin ABD askeri bulunuyor. AA

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