Afganistan-Taliban bayramlaşmasına bombalı provakasyon

Afganistan'da ateşkesin ardından Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında düzenlenen intihar saldırısında en az 26 kişi öldü.

Afganistan'da Devlet Başkanı Eşraf Gani'nin hükümeti ile Taliban arasında cuma gününden itibaren varılan 3 günlün ateşkes anlaşması uyarınca bayramlaşmalar yapılırken bombalı saldırı düzenlendi.

Taliban militanları başkent Kabil dahil ülke genelinde ellerinde bayraklarla tur atarken doğudaki Nangarhar eyaletini bombalı saldırı vurdu.

Hem Afganistan hem de örgüt bayraklarını dalgalandırarak çatışmalara sahne olan Batı Kot bölgesine geçen Taliban militanları, hem Afgan güvenlik güçleri hem de sivil halkla bayramlaştı. Militanlar, güvenlik güçleri ve yerel halk birbirilerine çiçekler verip birlikte fotoğraf çektirdi, özçekim yaptı.

Bu manzarayı hedef alan bomba yüklü araçla intihar saldırısında militanlar, güvenlikçiler ve siviller dahil onlarca kişi öldü ve yaralandı.

Taliban derhal saldırıyı kendisinin düzenlemediğini açıkladı. Ardından IŞİD'den sorumluluğu üstlenme açıklaması geldi.