"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Afganistan-Taliban bayramlaşmasına bombalı provakasyon

16 Haziran 2018, Cumartesi 19:38
Afganistan'da ateşkesin ardından Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında düzenlenen intihar saldırısında en az 26 kişi öldü.

Afganistan'da Devlet Başkanı Eşraf Gani'nin hükümeti ile Taliban arasında cuma gününden itibaren varılan 3 günlün ateşkes anlaşması uyarınca bayramlaşmalar yapılırken bombalı saldırı düzenlendi.

Taliban militanları başkent Kabil dahil ülke genelinde ellerinde bayraklarla tur atarken doğudaki Nangarhar eyaletini bombalı saldırı vurdu.

Hem Afganistan hem de örgüt bayraklarını dalgalandırarak çatışmalara sahne olan Batı Kot bölgesine geçen Taliban militanları, hem Afgan güvenlik güçleri hem de sivil halkla bayramlaştı. Militanlar, güvenlik güçleri ve yerel halk birbirilerine çiçekler verip birlikte fotoğraf çektirdi, özçekim yaptı.

Bu manzarayı hedef alan bomba yüklü araçla intihar saldırısında militanlar, güvenlikçiler ve siviller dahil onlarca kişi öldü ve yaralandı.

Taliban derhal saldırıyı kendisinin düzenlemediğini açıkladı. Ardından IŞİD'den sorumluluğu üstlenme açıklaması geldi.

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: Afganistan, Taliban, saldırı, bayramlaşma
Okunma Sayısı: 133
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin'den ABD'ye: Bilge adamlar köprü, aptallar duvar inşa eder

    Afganistan-Taliban bayramlaşmasına bombalı provakasyon

    "BM Myanmar'ın yalanlarını desteklemesin"

    İnce Üsküdar'dan Erdoğan'a seslendi

    Soma’da karar bekleniyor

    Isınan havalara dikkat!

    Sokakta yüzde 40 faizle para satılıyor

    OHAL altında seçim yapılması endişesi

    59 milyon seçmen sandık başına gidecek

    Ayrıştırıcı dil, derhal Türkiye’yi terk etsin

    Meteoroloji'den 8 şehre ''kuvveti sağanak'' uyarısı!

    Fransa - Avustralya maçında Dünya Kupası'nda ilk kez "VAR"a başvuruldu

    Kepçe operatörü gözaltına alındı

    Yaralı askerden acı haber geldi

    Bayramın ilk günü 88 bin kişi başvurdu: İmar Barışı başvurusu nasıl yapılır?

    "Sınırda sıfır tolerans" politikasıyla 2 bin çocuk ailesinden ayrı düştü!

    Suruç'taki saldırıya ilişkin yeni gelişme

    Siyasi partiler arasındaki bayramlaşmadan ''sağduyu'' mesajları

    Yarın 3 maç oynanacak: Son şampiyon Almanya sahaya çıkıyor...

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Genel

    AİHM’e ‘hızlı olun’ çağrısı
    Ahmet BATTAL

    CHP’ye oy vermediğini sanan AKP’lilere-2
    Ali FERŞADOĞLU

    Tekfire çabuk cüret edenler düşünsünler!
    ZÜBEYDE MERYEM ŞAKAR

    Müjdeyle gelen bayram
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’da hudus delili
    Hasan KOÇ

    Mösyö gevezeler - 3
    Ali Yücesoy

    Melekler medeniyeti
    Orhan GÜLER

    “Hukuk sistemleri ‘şeriat kanunları’na şiddetle muhtaçtır”
    Mehmet ÇETİN

    İhlâs ve sadakat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.