Afrika, Çin kıskacında

Uluslar arası sistemin günümüzdeki en etkili aktörlerinden biri olan ve küresel liderlik için ABD ile çok yönlü bir rekabete girişen Çin’in Afrika kıt’asındaki etkinliği kıta ülkeleri için endişe verici bir hızla artıyor.

Çin’in kıtada bu denli etkili olmasında, bu ülkenin ekonomik ve siyasî politikalarının başarısı kadar, Batılıların ve ABD’nin kıt’adaki “vurdumduymaz” ve “yukarıdan bakan” tavırları da etkili oldu. Pekin’in uyguladığı borç diplomasisi sonucunda ortaya çıkan ekonomik ve siyasi egemenlik sorunları, 21. yüzyılın başlangıcından itibaren Çin ile yakın ekonomik ilişkiler kuran, bu ülkeden büyük miktarda kredi ve hibe alan Afrikalı ulusları da tehdit ediyor. Halihazırda Zambiya ve Cibuti bu tehdidi en yoğun hisseden ülkeler olarak görülüyor. Çin’e olan borcu her geçen gün artan Zambiya’da, tıpkı Sri Lanka’da olduğu gibi, ülkenin bazı milli kurumlarının mülkiyetinin ve kullanım hakkının borca karşılık olarak Çinli şirketlere devredildiği iddiaları, bu husustaki endişeleri daha da arttırıyor.

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