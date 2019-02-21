Afrin'de bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 20 yaralı

Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda bir kız çocuk öldü, 20 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'in işlek yerlerinden Villalar Caddesi'nde meydana gelen bombalı araç saldırısında, sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre bir kız çocuk öldü, 20 sivil yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. İlçedeki güvenliği kaynakları, saldırının YPG/PKK tarafından düzenlediği üzerinde durduklarını belirtti. Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, buradan ve Afrin içindeki gizli hücreleri vasıtasıyla Afrin'i hedef almaya devam ediyor. AA

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