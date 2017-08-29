Ağır bilanço açıklandı!

Şu ana kadar en az 5 kişinin ölmesine ve binlerce Amerikalının evsiz kalmasına neden olan kasırganın ülke ekonomisine 100 milyar dolara mal olabileceği öngörülüyor.

Şu ana kadar en az 5 kişinin ölmesine ve binlerce Amerikalının evsiz kalmasına neden olan kasırganın, ülke ekonomisine maliyetinin artmasından korkuluyor. Doğal afetlerin etkilerini araştıran "Enki Research" adlı şirketin tahminlerine göre, Harvey Kasırgası'nın maliyeti ilk aşamada 30 milyar doları aşabilir. Yatırım bankası Imperial Capital'in sigorta analisti David Havens de toplam kaybın 100 milyar dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Petrol üretim kapasitesi günlük 2,2 milyon varil azaldı Ülkenin enerji merkezi Teksas'ı vuran Harvey Kasırgası'nın petrol rafinerilerine verdiği zararın derecesinin, ekonomik kayıp için büyük önem arz ettiği belirtiliyor. Standard and Poor's Global'ın verilerine göre, rafinerilerin devre dışı kalması nedeniyle ülkenin günlük üretim kapasitesi 2,2 milyon varil azaldı. Kasırga nedeniyle kapanan tesisler arasında Exxon Mobil'in ABD'nin en büyük ikinci rafinerisi olma özelliğini taşıyan Baytown tesisleri de yer alıyor. Uzmanlar, kasırganın bölgedeki petrol rafinerilerinin geçici olarak kapanmasına yol açması dolayısıyla enerji fiyatlarını kısa vadede yükseltebileceğine işaret ediyor. Bin 400'den fazla uçuş iptal edildi Harvey Kasırgası'ndan olumsuz etkilenen bir diğer sektör de havayolu taşımacılığı. "FlightAware" adlı uçuş takip şirketi, pazartesi sabahı itibarıyla bin 400'den fazla uçuşun iptal edildiğini açıkladı. Teksas'ın en büyük havaalanlarından Houston Bush Intercontinental ve Houston Uluslararası Havaalanlarının uçuşlara kapalı olmasının iptallerde önemli rol oynadığı kaydedildi. Öte yandan ülkenin önde gelen sigorta şirketleri bölgedeki yağış ve seller hala devam ettiği için maliyet tahminleri henüz açıklamadı. *** Okumak için tıklayınız: Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi 'musibetler' için ne diyor? Halka yollara çıkmama uyarısı AA

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