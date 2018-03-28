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28 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Ahmedinejad'dan Hamaney'e çağrı: "Kesin talimat" ver

28 Mart 2018, Çarşamba 15:38
İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, cezaevinde açlık grevini sürdüren yardımcısı Hamid Bakayi'nin durumuyla ilgili ülke lideri Ali Hamaney'e "kesin talimat" vermesi çağrısında bulundu.

Ahmedinejad, Hamaney'e hitaben kaleme aldığı dördüncü mektubunda, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Bakayi'nin yargı sürecinin adil bir şekilde işlemediğini ve kararın "tamamen siyasi" olduğunu öne sürdü.

Eski Cumhurbaşkanı, kendisine yakınlığıyla bilinen "dolatebahar" adlı internet sitesinde yayımlanan mektubunda Bakayi ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğiniz üzere yargı, herhangi bir belge veya hukuki referanslar olmaksızın tamamen siyasi yaklaşımlar ve gizli soruşturma sonucunda Bakayi'yi en ağır cezaya mahkum ederek, derhal tutuklamış ve hapse atmıştır. O, siyasi irade tarafından 10'uncu ve 11'inci hükümeti karalamak için kurban edildi."

Yardımcısının cezaevinde hücrede tutulduğunu ve "yargının zulmüne" karşılık başladığı açlık grevinde 14'üncü gününe girdiğini dile getiren Ahmedinejad, Bakayi'nin sağlık durumunun kötüleştiğini kaydetti.

Ahmedinejad mektubunda Hamaney'e hitaben "Sizin de bildiğiniz üzere kendisi mümin, devrimci, suçsuz ve temiz bir kişidir. En küçük bir yolsuzluğu yoktur. Sizden 'büyük bir facia' ve telafi edilemez zararların önüne geçmek için 'kesin talimat' vermenizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Hamaney'e 4'üncü mektup

Bir süredir ülke yönetimi ve Hamaney'e yönelik eleştirileriyle ön plana çıkan Ahmedinejad daha önce de Hamaney'e hitaben 3 mektup kaleme almıştı. Ahmedinejad, 19 Şubat tarihli ilk mektubunda, "ülkedeki ekonomik sorunların arttığını, halkın güvenlik gerekçesiyle baskı altına alındığını ve ülke yönetiminin şeffaf olmadığını" belirtmişti.

Ülkedeki ekonomik sorunları hatırlatarak Hamaney'e tavsiyelerde bulunduğu 13 Mart'ta yayımlanan ikinci mektubunda Ahmedinejad, "askerlerin ekonomik faaliyetlerden uzaklaştırılmasını" önermişti.

Ahmedinejad, 24 Mart'taki üçüncü mektubunda ise "İran yargısına sert eleştiriler" yöneltmişti.

AA

Etiketler: hamaney, iran
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