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30 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

AİHM durumun farkında değil

30 Aralık 2017, Cumartesi
Alman politikacı Rebecca Harms, “AİHM Türkiye’deki iç hukuk yollarına gereğinden fazla güveniyor” ifadelerini kullandı.

Brüksel- Avrupa Parlamentosu milletvekili, Alman politikacı Rebecca Harms, Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin(AİHM) kararlarına kadar birçok konuyu değerlendirdi. “AİHM’in tutumuyla ilgili ciddi şüphelerim var” diyen Harms, “Türkiye’den gelen davaları Türk yargısına havale etmeyi sonlandırmalılar. AİHM, Türkiye’deki iç hukuk yollarına gereğinden fazla güveniyor” ifadelerini kullandı. Harms’ın açıklamaları şöyle; Alman tarihinden bugünün Türkiye’si için öğrendiğim; Türkiye’de binlerce insanın işini kaybetmesi, mallarına el konması, kendilerinin veya aile fertlerinin bir organizasyona veya bir harekete mensubiyeti iddiasıyla hapse atılmaları; demokrasi, hukuk ve insan haklarının askıya alınmasıdır. Politik motivasyonlu toplu zulümlere ve toplu tutuklamalara karşı, tüm demokratik dünya bir duruş sergilemelidir. Aydınlatılmayan korkunç darbe gecesinin, kesinlikle aydınlatılması gerektiğini düşünüyorum. Toplu zulümlerle endişe ve korkunun yayılması hedefleniyor ve muhalifler sindirilmeye çalışılıyor.

İddianameler şüphe uyandırıcı

“Türkiye ile vize muafiyeti konusunda bir ilerlemenin kaydedilmemesi çok acı” diyen Rebecca Harms, “Ama Avrupa Parlamentosu’nun talep ettiği şartlar yerine getirilmedi. Bence Türkiye şu an hukuk devleti değil ve o yüzden vizelerin kaldırılması imkansızdır. Türkiye’de hukuk devletinin yok edilişi beni çok tedirgin ediyor. Birçok arkadaşım hapiste. Toplu cezalandırmaların kurbanlarının yakınları, Türkiye’de davası olan avukatlar da beni bilgilendiriyor. Bazı iddianamelere baktığımda, gözaltına alınabilecek kadar gerekçeli olmadıklarını, şüphe uyandırıcı olduklarını gördüm. Hapiste olan savcı ve hakimler, avukatlara ve hukuki kurumlara yapılan baskı, Avrupa Avukatlar ve Hakimler Birliği tarafından sürekli sert bir şekilde eleştiriliyor” şeklinde konuştu.  

AİHM aciliyeti olan davalara bir an önce bakmalı

“Türkiye’de çok uzun zamandır ne hukuk devletinden, ne basın ve düşünce özgürlüğünden bahsedebiliriz” şeklinde Ahval’e konuşan Harms, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) tutumuyla ilgili de ciddi şüphelerim var. Türkiye’den gelen davaları Türk yargısına havale etmeyi sonlandırmalılar.  AİHM en azından aciliyeti olan davalara bir an önce bakmalı ve hüküm vermeli. Birçok insanın çok kötü şartlar altında hapiste olduğunu ve birçoğunun ağır hasta olduğunu bilmek, beni derinden endişelendiriyor. Kısa bir zaman önce tanışmış olduğum Türk bir hukukçu ile konuştum. Bana eşi ve çocukları ile Türkiye’den kaçış hikayelerini anlattı. Korkunç bir hikayesi var, ama iyi sonuçlanmış bir hikaye. Özgür bir hayat için her şeylerini tehlikeye attılar. Birçok Türk’ün aynı durumda olduğunu düşünüyorum. Hiçbir insan sebepsiz yere hayatını insan tacirlerine ve su alan botlara emanet etmez” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: aihm
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