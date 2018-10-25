AİHM: Hazreti Muhammed'e (asm) saygısızlık ifade özgürlüğü kapsamına girmez

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e -Aleyhissalatu Vesselam- hakaretin ifade özgürlüğü kapsamına girmediğine hükmetti.

AA

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