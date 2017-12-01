"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

"Ailesinin isteği üzerine Almanya'ya gidecek"

01 Aralık 2017, Cuma 20:44
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'nde doktorlarla birlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Deniz Baykal'ın 47 gündür tedavi gördüğünü belirten Prof. Dr. İbiş, genel durumunun ve bilinçsel fonksiyonlarının iyi olduğunu söyledi. 

Sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiğine dikkati çeken İbiş, "Kendisi yardımla ayakta durabiliyor, sandalyeye oturabiliyor. Baş, boyun, el, kol, bacak hareketleri bir önceki açıklamamıza göre daha iyi durumda." dedi.

"Ailesinin isteği üzerine Almanya'ya gidecek"

Baykal'ın fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının da devam ettiğini dile getiren İbiş, "Ailenin de isteği üzerine fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Almanya'da bir merkeze önümüzdeki günler içerisinde gidecek. İlgili klinikten gün bekleniyor, bildirdikleri gün gidecek ve tedavisine orada devam edilecek." ifadelerini kullandı. 

Baykal'a, basın açıklaması yapacaklarına ilişkin bilgi verdiklerini anlatan Prof. Dr. İbiş, kendisinin de basın mensuplarına, kamuoyuna ve tüm sağlık ekibine selam ve sevgisini ilettiğini aktardı. İbiş, basın mensuplarına Baykal'ın tedavisi süresince doğru haberin paylaşılması ve gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür etti. 

Yurt dışındaki tedavinin ne kadar süreceğine ilişkin soru üzerine Prof. Dr. İbiş, "İki ay olduğunu söylüyorlar. Durumuna göre orada değerlendirilecektir." dedi.

İbiş, tedavinin yapılacağı hastanedeki klinikte tadilat olduğunu ve onun tamamlanmasıyla Baykal'ın bu hastaneye gideceğini sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: baykal
Okunma Sayısı: 79
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    276. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Ailesinin isteği üzerine Almanya'ya gidecek"

    Savaş suçlusu eski Hırvat general Praljak'ın ölümü araştırılacak

    Okul terkinde Avrupa birincisiyiz

    Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlıklarına el koyulacak

    İthal et kasap reyonlarını vurdu

    Erzurumlu ilim adamı: İbrahim Hakkı

    Papa Franciscus, ilk kez o kelimeyi telaffuz etti

    ''Sultanların peşi sıra giden alimlerden bıktık usandık artık"

    Muhatabımız Trump

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında ara karar

    Bakan Sarıeroğlu: Emekçiden fedakârlık bekliyoruz

    ‘’Nüfusun yüzde 70’i depremlere karşı kırılgan bölgelerde’’

    Erdoğan'dan ve yakınlarından Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

    ''Zaten kendi de hapisten çıkmanın en kolay yolu 'satmak' diyor''

    CIA'in eski görevlisi Fuller hakkında yakalama kararı

    'Berberoğlu'nun müebbet hapsi istendi'

    AKP'li Ünal'dan ''seçim ittifakı'' açıklaması

    Daha fazla dikkat: Bazı hastalıklar tedavi edilemeyecek duruma geldi!

    Cuma hutbesi için seçilen önemli konu...

    Şam'da rejim helikopteri düşürüldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’le oluşan vahim tablo
    Genel

    Reza Zarrab’dan tartışmalı yeni iddialar!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Doksan yıl sonra Osmanlıca’ya bakış
    Genel

    Adaletsizlik psikolojimizi bozdu
    Genel

    Cuma hutbesi için seçilen önemli konu...
    Genel

    Cezaevlerindeki tutuklu sayısı kamuoyu ile paylaşıldı
    Genel

    Yıldırım: Bir daha belini doğrultmasına imkan yok
    Genel

    ''Sultanların peşi sıra giden alimlerden bıktık usandık artık"
    Faruk ÇAKIR

    Adalet üretmeyen sistem
    Şemseddin ÇAKIR

    Âhirzaman hadiseleri ile ilgili hadislerin mânâları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.