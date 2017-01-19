"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

''Ailesinin tamamı teröristler listesinde''

19 Ocak 2017, Perşembe 00:56
Mısır'ın askeri darbe ile görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ailesinin tüm fertlerinin "teröristler listesine" alındığı bildirildi.

Mursi'nin oğlu Ahmed Mursi, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Mursi, eşi, evlatları Şeyma, Usame, Ömer, Abdullah ve ben, en şerefli ve nezih adamlar, en saf kadınlar ve en vefalı evlatlarla beraber teröristler listesinde yer alıyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu listeyle ilgili söylenmiş hükmün dava aşamalarında bizim hakkımız, hukukumuz nerede?" sorusunu paylaşan Ahmed, söz konusu kararın perşembe günü verildiğini ancak düne kadar açıklanmadığını belirtti.

Kararın, emniyet araştırmalarına dayandığına işaret eden Ahmed, kendilerine bu kararın daha önce bildirilmediğini dile getirdi.

Mısır mahkemesinin, geçen perşembe Muhammed Mursi ile Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderleri ve siyasetçilerin de aralarında bulunduğu bazı isimleri yeniden "teröristler listesi"ne aldığı belirtilmişti. Eski futbolcu Muhammed Ebu Terike'nin de dün söz konusu listeye alındığı ifade edilmişti.

Mısır Adalet Bakanlı ile Yüksek Yargı Konseyi konuya ilişkin açıklama yapmazken, söz konusu kararın resmi gazetede yayımlanmadığı kaydedildi.

Konuyla ilgili makaleler:

İhvânü’l-Müslimîn ve Nurcular arasındaki farklar?

İhvânü’l-Müslimîn (Müslüman Kardeşler), Arap dünyâsının en eski, en etkili ve en büyük İslâmî hareketi olmakla birlikte birçok Arap ülkesindeki en geniş siyâsî muhâlif hareketi olarak bilinir.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/abdullah-nursoz/ihvanu-l-muslimin-ve-nurcular_414918

..Ve Nurcular ise

İhvan-ı Müslimîn ile Nurculuk kıyaslamasına devam ile, Cemaat ve cem’iyet ikileminde kalmış hamiyetperverlere, ittihad-ı İslâm yolunda maddî-manevî cihad tercih sadedinde..

Nurcular

“1. Nurcular siyasetle iştigal etmez, siyasetten kaçıyorlar. Eğer siyasete mecbur olsalar, siyaseti dine âlet yapıyorlar; tâ ki siyaseti dinsizliğe âlet edenlere karşı dinin kudsiyetini göstersinler. Siyasî bir cem’iyetleri aslâ mevcud değil.

2. Nurcular, Üstadlarıyla içtima etmiyorlar ve etmeye de mecbur değiller. Ders almak için beraber bulunmaya lüzum görmüyorlar. Belki koca bir memleket, bir dershane hükmünde. Herbir Risale, bir Said hükmüne geçer.

3. Nur Talebeleri, aynen âlî bir medresenin ve bir üniversite dârülfünununun talebeleri gibi, ilmî muhabere vasıtasıyla ders alıyorlar. Büyük bir vilayet bir medrese hükmüne geçer. Birbirini görmedikleri, tanımadıkları ve uzak oldukları halde birbirine ders veriyorlar ve beraber ders okuyorlar.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/omer-faruk-ozaydin/ve-nurcular-ise_395404

AA

Etiketler: mısır, mursi
Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump'ın BM adayı Haley, Müslümanların kayıt altına alınmasına karşı

    ''Ailesinin tamamı teröristler listesinde''

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Obama'dan "Filistin-İsrail'' açıklaması

    Anayasa görüşmelerinin 2. turunda ilk 4 madde kabul edildi

    Sami Selçuk: Bu değişiklik totaliter rejime götürür

    Tarihin en sıcak yılı 2016 oldu

    Görevi devretmemek için OHAL ilan etti

    TSK'dan Kandil'e hava operasyonu

    Okmeydanı'nda helikopter destekli terör operasyonu

    Bakanlıktan 'geliyoo' açıklaması

    Akdeniz Üniversitesi'nde iskele çöktü

    Demirören: Beşiktaş'ın bana 100 milyon lira borcu var

    Reina saldırganının ifadesi ortaya çıktı

    Türk ve Rus jetleri Halep'teki IŞİD hedeflerini vurdu

    İtirafçı tanıdıklarım var, doğru konuşmuyorlar

    Kadir Güntepe gözaltına alındı!

    Bu fotoğraf hayatını alt üst etti

    Canlı bomba kuryesi sınırda yakalandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Başkanlık hilâfet için isteniyorsa...
    Genel

    Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi soruşturmasında yeni gelişme!
    Cevher İLHAN

    “Başkanlık” ve “otokrasi”
    Faruk ÇAKIR

    Hizmet erlerinin yolculuğu
    Ahmet BATTAL

    Tek adam Meclisi mi istiyorsunuz?
    Süleyman KÖSMENE

    Dostlukta bize düşenler
    Ali Rıza AYDIN

    Tanıdık bir imtihan!
    Misbah ERATİLLA

    Kırgın veli
    Halil AKGÜNLER

    Meleklerin ve ruhların sür’ati
    Risale-i Nur'dan

    Meclis elinde olmayan bir kuvvet, ihtilâf doğurur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.