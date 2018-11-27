Ajax'ta son 16 sevinci

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda deplasmanda AEK'yı 2-0 yenen Ajax, son 16 turuna kalmayı garantiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 5. haftasında, TSİ 20.55'te oynanan iki karşılaşma sona erdi. E Grubu'nda Hollanda ekibi Ajax, deplasmanda Yunanistan temsilcisi AEK'yı ikinci yarıda Dusan Tadic'in biri penaltıdan iki golüyle 2-0 yendi. AEK'da Marko Livaja, 67. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Ajax, puanını 11'e çıkararak E Grubu'nda maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, son 16 turuna kalmayı garantiledi. 5 maçın sonunda puanla tanışamayan AEK ise grup sonunculuğunu garantileyerek Avrupa arenasına veda etti. G Grubu mücadelesinde ise Çekya temsilcisi Viktoria Plzen, ikinci yarıda bulduğu gollerle Rusya ekibi CSKA Moskova'yı 2-1 mağlup etti. CSKA Moskova'nın tek golünü 10. dakikada penaltıdan Nikola Vlasic kaydederken, Viktoria Plzen ise 56. dakikada Roman Prochazka ve 81. dakikada Lukas Hejda'nın ağları sarsmasıyla mücadeleden 3 puanla ayrıldı. Takımının ilk golünü kaydeden Prochazka, 44. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu ise golle sonuçlandıramadı. Grupta ilk iki sıraya çıkma şansı kalmayan 4 puanlı iki takımdan UEFA Avrupa Ligi'ne bilet alacak ekip, 6. hafta maçlarının ardından belli olacak. AA

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