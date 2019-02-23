Akar'dan ABD'ye 'Suriye'den çekilme' uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye'den çekilmesi sırasında bölgede otorite boşluğu bırakılmaması gerektiğini söyledi.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, "Stratejik ortağımız olan ABD'li muhataplarımızın bizim güvenlik endişelerimizi paylaştığını da gerçekten yakından görme fırsatı bulduk." dedi.

Suriye'den çekilme kararının uygulanması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Akar, "Çekilme sırasında herhangi bir şekilde otorite boşluğu bırakılmaması hususunu da muhataplarımıza hatırlattık." diye konuştu.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın da bulunduğu heyetle, Pentagon'daki muhataplarıyla bir araya geldi.

Münbiç Yol Haritası görüşüldü

Anadolu Ajansı'na konuşan Akar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Suriye'den çekilme kararının uygulanması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti: "Çekilme sırasında herhangi bir şekilde otorite boşluğu bırakılmaması hususunu da muhataplarımıza hatırlattık. Başlangıçtan itibaren üzerinde durduğumuz Münbiç meselesi vardı, bunu da gündeme getirdik. Kendilerine YPG'li teröristlerin bir an önce Münbiç'i boşaltması, sahip olduğu ağır silahların toplanması ve yönetimin Münbiçlilere verilmesi konularını hatırlattık. Münbiç Yol Haritası'nın gerçekleşmesi, buradaki gecikmenin önlenmesi ve bunun bir an önce sonuçlandırılması konusunu muhataplarımız da kabul etti ve bu konuda çalışacaklarını da ifade ettiler." diye konuştu.

Güvenli bölge konusunda görüşlerimizi paylaştık

Güvenli bölge konusunu da ele aldıklarını vurgulayan Akar, "Bu konuda hem onların görüşlerini dinledik hem de kendi görüşlerimizi ifade ettik. Burada bir güvenli bölge oluşturulmasının, özellikle PKK/YPG'li teröristlerin bu güvenli bölgeden çıkarılmasının, burada kontrolün Türkiye tarafından sağlanmasının, oluşacak güven ortamı içinde hala Türkiye'de misafir ettiğimiz Kürt, Arap, Asuri, Keldanilerin de bulunduğu Suriyelilerin bir an önce topraklarına, evlerine dönmelerinin sağlanmasının gerektiğinin altını çizdik." şeklinde konuştu.